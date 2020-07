Guillaume Pepy, nouveau président d’Initiative France

Elu à la tête d’Initiative France lors de l’assemblée générale du 30 juin, Guillaume Pepy succède à Louis Schweitzer à la présidence de ce réseau de soutien aux créateurs d’entreprises. Selon le nouveau président,”l’entreprenariat est une des réponses à la crise sociale“, pour les futurs licenciés ou les jeunes en recherche d’emploi.

Face à la crise, Initiative France, qui compte 214 associations, veut aider à se lancer les jeunes et ceux ayant perdu leur emploi, en renforçant l’accompagnement notamment sur la stratégie commerciale des nouvelles entreprises, et en agissant avec les régions, la banque publique Bpifrance et les banques commerciales pour répondre à leurs besoins de financement. Il faut que “tout le monde sache dans ce pays que quand on a un projet, on peut se jeter à l’eau pour entreprendre parce qu’il y a du soutien financier et de l’accompagnement“, a indiqué à l’AFP Guillaume Pepy qui définit Initiative France comme “le plus grand incubateur généraliste” pour les nouvelles entreprises.