Le Port de Lyon lance son Hôtel de logistique urbain

La CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et la Métropole de Lyon ont posé la première pierre du futur Hôtel logistique urbain (HLU) de 29 000 m2, pièce maîtresse de l’approvisionnement-distribution des marchandises sur la région lyonnaise.

Parmi dix candidats, le groupement Lyon Parc Auto, SERL, Poste Immo, CDC a été retenu pour réaliser cette opération de 40 millions d’euros et gérer deux bâtiments évolutifs implantés dans le port, véritable outil industriel de 70 entreprises (2 500 employés) à 3 km du centre-ville. Objectif : offrir aux transporteurs et logisticiens un écosystème du futur et labellisé Zone à faible émission depuis la réception-préparation des commandes jusqu’à la distribution aux Espaces logistiques urbains (de 300 à 500 m2) avec réserve déportée, en passant par un garage dédié aux véhicules innovants.

