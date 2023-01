Décentralisation : tout juste 3 000 kilomètres de routes transférées aux collectivités locales

Les 100 km entre Perpignan et Bourg-Madame de la RN 116, chère à l'ex-Premier ministre et maire de Prades, Jean Castex, sont transférées au département des Pyrénées-Orientales.

Sur les 11 000 kilomètres de routes nationales et autoroutes non concédées mises à l’encan par l’Etat qui n’a plus les moyens de les entretenir, à peine 3 000 ont finalement trouvé preneurs auprès des départements, des métropoles et des régions. Bien en deça des ambitions du gouvernement. Cette possibilité de transfert d’une partie du réseau routier national avait été ouverte par la loi de décentralisation, dite 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration), du 21 février 2022.

