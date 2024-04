Le pass Navigo bientôt intégré à l’iPhone

Après des années de discussions avec Apple et des développements techniques plus longs que prévus, les iPhones vont bientôt pouvoir intégrer le Pass Navigo. Concrètement, si tout va bien, d’ici fin mai, les abonnés des transports franciliens pourront non seulement télécharger leur titre de transport avec leur iPhone (ce qu’ils pouvaient déjà faire depuis 2021) mais aussi passer les portiques grâce à leur smartphone. Soit quelques semaines avant les Jeux olympiques.

Principale cause du retard, le verrouillage par Apple de la technologie NFC qui permet le sans contact et de communiquer avec les bornes de validation. Un accord a finalement été signée par IDFM en 2022 après plus de trois ans de négociations.

21 millions d’achats de titre de transport ont été effectués directement via des smartphones au cours des cinq dernières années, majoritairement (61 %) par des utilisateurs d’iPhones, indique IDFM.

Y. G.