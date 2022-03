Le réseau de transport poitevin Vitalis renforce la sécurité pour ses agents

Bien que le nombre annuel d’incidents soit en baisse, le réseau poitevin Vitalis connaît une forte hausse des agressions ; 11 ont été totalisées en 2021 dont 7 entre septembre et décembre. La direction de l’entreprise vient d’annoncer la mise en place d’un plan visant à renforcer la sécurité de ses agents.

Doté d’un budget global de 334 000 euros, il liste 18 actions parmi lesquelles l’installation dans les postes de conduite de tous les bus de vitres anti-agressions. Parallèlement, la collaboration entre les forces de l’ordre et l’entreprise a été renforcée via un protocole sur l’échange d’information et le suivi des procédures judiciaires.

J-S T.