Lancement de l’alliance 4F pour développer le fret ferroviaire

Après une grève qui a laissé des traces, tant pour Fret SNCF que pour les entreprises privées membres de l’Afra, et une crise sanitaire au cours de laquelle les transports essentiels ont pu être assurés, le fret ferroviaire français est à la croisée des chemins. C’est pourquoi l’ensemble des acteurs de cette filière a décidé de se coaliser au sein de l’alliance 4F, pour Fret Ferroviaire Français du Futur. Son objectif est de « structurer un ensemble de mesures nécessaires à la sauvegarde et au développement du fret ferroviaire ». Avec un objectif ambitieux proposé aux pouvoirs publics : « doubler la part des marchandises transportées par le rail en France d’ici 2030 pour participer à un développement économique durable, respectueux du climat, de la mobilité, de la qualité de vie et de la santé des citoyens ». Pour y parvenir, un plan de relance global du fret ferroviaire, à moyen et long terme, est en cours de finalisation pour être présenté à l’Etat « avant fin juin ».

L’objectif de doubler la part de marché du fret ferroviaire en dix ans n’a rien de très nouveau ; les pouvoirs publics français en parlaient déjà il y a vingt ans et, à l’échelle européenne, Rail Freight Forward a remis cet objectif au goût du jour l’an dernier, après la Cop 24, avec son Train de Noé. Si une part de 30 % des volumes est visée pour 2030 à l’échelle du continent, en France, où la situation actuelle n’est pas des meilleures avec une part de 9 %, arriver à 18 % serait plus réaliste.

Comment ? Par exemple en développant les aides au transport combiné, dont le potentiel de croissance est considérable (triplement en dix ans à condition de moderniser ou développer les terminaux), ou au wagon isolé, tout en allégeant les péages et en améliorant la qualité de service. Une contribution de l’Etat est demandée, mais aussi de l’Europe, qui a là le moyen de contribuer à une transition vers un mode moins polluant et moins accidentogène. La mobilisation des opérateurs et de SNCF Réseau est également nécessaire.

En attendant de prendre connaissance du contenu du plan, la première phase de la mobilisation est une réussite, l’alliance 4F regroupant déjà les principales entreprises de transport ferroviaire de marchandises (Fret SNCF, DB Euro Cargo Rail, VFLI, Europorte, Lineas, RegioRail, Millet Rail), les principaux opérateurs de combiné multimodal en France (Novatrans, Naviland Cargo, T3M, Froidcombi), l’opérateur d’autoroutes ferroviaires VIIA, le commissionnaire Forwardis, les opérateurs ferroviaires de proximité (réunis au sein de l’association Objectif OFP), l’Association Française du rail (Afra), le Groupement National des Transports Combinés (GNTC), l’Association française des détenteurs de wagons (AFWP), l’Association des utilisateurs de transports de Fret (AUTF), la Fédération des industries Ferroviaires (FIF), l’Union des Entreprises Transport et Logistique de France (TLF), le Syndicat des Entrepreneurs de Travaux de Voies Ferrées de France (VFF), l’Association française des gestionnaires d’infrastructures ferroviaires indépendants (AFGIFI), le Comité pour la liaison européenne Transalpine et l’association France Logistique 2025. Enfin, SNCF Réseau « coopère activement aux travaux ».

P. L.