Au Mobco, le ministre Tabarot rappelle le chemin à parcourir

« Le combat continue« . Depuis la tribune du parc des expositions de la porte de Versailles, Louis Nègre a clôturé la première journée du Mobco en recevant le prix de l’homme de l’année des mains du ministre des Transports Philippe Tabarot. Le nouveau rendez-vous des professionnels du transport public, organisé par le Gart (groupement des autorités responsables des transports) et l’UTPF (union des transports publics et ferroviaires) a rendu hommage à l’ancien président du Gart, condamné au départ suite à sa défaite aux dernières municipales à Cagnes-sur-Mer.

Louis Nègre quitte le secteur alors que de nombreuses questions attendent toujours une réponse politique. Il a invité