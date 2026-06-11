La souveraineté industrielle s’invite au Mobco

La deuxième journée du Mobco 2026 a commencé par une conférence sur la logistique militaire et deux tristes constats : il faut 45 jours à un convoi de matériel pour traverser l’Europe en train et ce délai n’est pas près d’être raccourci. Au même moment, dans une salle voisine, le ministre délégué chargé de l’Industrie Sébastien Martin, parlait lui aussi de souveraineté, cette fois industrielle. C’était aussi le thème de l’intervention du haut-commissaire au plan Clément Beaune qui allait succéder au ministre puis du panel suivant fort pertinemment composé d’un spécialiste des transports, d’une directrice de programme à l’Institut Jacques Delors, d’un fabricant de bus et d’un vice-président du Medef.

Le principe de réciprocité

Tous débouchaient sur la même conclusion. Reconquérir la souver