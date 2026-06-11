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Lille confie la rénovation de ses VAL à Safra

Publié le 11/06/2026 à 10h21
Une rame VAL 208 (1999) croise une rame VAL 206 (1983) sur le réseau lillois, pionnier du métro automatique.

Safra a annoncé le 9 juin, que la Métropole Européenne de Lille avait sélectionné Safra Services, la filiale du groupe français spécialisée dans la maintenance, pour rénover les 60 rames de métro VAL 208 AG destiné à la ligne 2 du réseau.
Le contrat, d’une durée de 6 ans, représente un chiffre d’affaires de 41,6 milliions d’euros.
La phase d’étude destinée à préparer la rénovation commencera cette année et représentera 4 000 heures de travail. La rénovation proprement dite débutera en 2027 et se poursuivra jusqu’en 2031, au rythme de 12 rames par an. L’opération mobilisera une trentaine de salariés
Mises en service à partir de 1999, les 60 rames VAL 208 AG (pour Ancienne génération) du réseau ilévia approchent aujourd’hui des 2,5 millions de kilomètres parcourus. Plutôt que de les remplacer, la Métropole Européenne de Lille a choisi de les rénover en profondeur pour leur permettre d’atteindre 4 millions de kilomètres et 45 ans d’exploitation, soit une prolongation de 15 ans de durée de vie.

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