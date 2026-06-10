Franck Dhersin et Catherine Trautmann, futurs dirigeants du Gart

Le Gart a annoncé que ses administrateurs ont proposé officiellement le 9 juin le nom de Franck Dhersin pour le poste de président et celui de Catherine Trautmann pour la co-présidence. Ils ont demandé au sénateur du Nord, également élu des Hauts-de-France, et à la maire de Strasbourg et présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, de « préparer une liste représentative de la diversité des autorités organisatrices de la mobilité et des sensibilités politiques qui composent l’association« .

Cette liste sera soumise à l’assemblée générale prévue le 29 septembre à Paris.