Abellio quitte la Grande-Bretagne

Les trains Greater Anglia, qui relient Londres et les régions plus au nord-est, font partie des services sur lesquels Abellio était présent en Grande-Bretagne.

Comme annoncé l’été dernier, mais un peu plus tard que prévu, Abellio UK, filiale britannique des Nederlandse Spoorwegen (NS, chemins de fer néerlandais), a été vendue par ces derniers à sa direction (management buyout), qui l’a renommée Transport UK Group Ltd (TUK). Ce transfert a été annoncé le 1er mars par l’ancien propriétaire d’Abellio UK, les autorités organisatrices et organismes britanniques concernés ayant donné leur accord.

...