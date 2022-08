Les chemins de fer néerlandais vendent Abellio en Grande-Bretagne

Les Nederlandse Spoorwegen (NS, les chemins de fer néerlandais) s’apprêtent à vendre leur filiale britannique Abellio UK, qui devrait être prochainement rachetée par sa direction (management buyout). Une des principales entreprises de transports publics de Grande-Bretagne, qui exploite quatre franchises ferroviaires (East Midlands Railway, Greater Anglia, Merseyrail et West Midlands Railway) ainsi que plus de 50 lignes de bus à Londres, devrait ainsi (re)devenir britannique d’ici la fin de cette année. Après 20 ans de présence sur le marché britannique, les NS ont en effet décidé de se concentrer sur leur marché intérieur, voire sur les dessertes ferroviaires transfrontalières à destination et en provenance des Pays-Bas.

