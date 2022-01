Christophe Fanichet « préoccupé » par Eurostar

L’allègement des règles de voyage entre la France et le Royaume-Uni décidé en ce début janvier par les pouvoirs publics éclaircit un peu l’horizon d’Eurostar plongée dans une interminable crise. La compagnie transmanche ne transporte plus actuellement que 500 voyageurs par jour contre 25 000 en période normale, a indiqué le 14 janvier Christophe Fanichet. « A partir des vacances des Britanniques qui commencent le 11 février , on va ré-augmenter les fréquences, en les faisant passer de 2 allers-retours par jour à une dizaine« .

...