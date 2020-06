De très importantes perturbations sur la ligne B du RER après le déraillement d’un train

La RATP a annoncé que le trafic serait très perturbé les 25 et 26 juin suite au déraillement d’un RER B le 24 juin vers 19h. L’interconnexion reste aussi suspendue en gare du Nord, pendant l’opération de relevage, indique dans un communiqué la Régie qui ne prévoit pas un retour à la normale avant la fin du week-end.

Pour une raison encore inconnue, une voiture de l’arrière d’un train (une rame MI 79) est sortie du rail au sud de la gare de Denfert-Rochereau.. “L’avant du train est quant à lui resté sur la voie alors que trois autres voitures se sont retrouvées à cheval entre le ballast et une autre voie“, explique la RATP. La rame ne transportait pas de voyageurs et aucun blessé n’est à déplorer.

Une enquête est en cours pour comprendre les causes de l’accident. “Les premiers éléments font état du fait que le dernier entretien courant du train a été réalisé le 22 juin, conformément au référentiel de maintenance, et que l’appareil de voie a également fait l’objet d’un entretien récent préventif le 12 mai dernier“, souligne la RATP.

L’hypothèse de la chaleur, qui dilate les rails, a été évoquée par l’association Plus de Trains. “Dès qu’il fait chaud nos trains et RER ne tiennent pas”, déplore l’association sur son compte Twitter. “Il est urgent de les moderniser afin de ne pas revenir sur les engagements pris“, ajoute-t-elle.

Il y a exactement deux ans, c’était la pluie (diluvienne) qui avait entraîné inondations et torrents de boue dans la région parisienne. Un talus avait été emporté par les eaux et un RER B avait alors déraillé à proximité de la gare de Courcelles-sur-Yvette dans l’Essonne, faisant 7 blessés légers.