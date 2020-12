La ligne 14 franchit le périphérique et devient l’épine dorsale du métro parisien

Après plusieurs années de travaux et une accélération en dernière ligne droite pour tenir les délais, le prolongement de la ligne 14 du métro a été inauguré le 14 décembre. Et les premiers trains de voyageurs ont pu aussitôt relier, en 5,8 kilomètres à partir de la gare Saint-Lazare, les stations Pont-Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen – Région Île-de-France.

En janvier 2021, la station Porte de Clichy sera également ouverte. “Habituellement, les stations de métro se situent à – 10 ou -15 mètres. Ces stations se trouvent à -21 mètres et même – 25 mètres pour Porte de Clichy“, souligne Catherine Guillouard, la PDG de la RATP, rappelant “le défi technique et humain” représenté par ces travaux réalisés dans un environnement hyper dense. Ils ont notamment nécessité 3 tunneliers en action simultanée, un nouveau poste de commandement pour la ligne et un nouveau système de pilotage automatique.

...