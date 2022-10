La société Alma retenue pour proposer le paiement fractionné aux clients SNCF

C’est avec une jeune pousse, Alma, que SNCF Voyageurs devrait lancer, au deuxième semestre 2023, le paiement fractionné sur le site de SNCF Connect. Malgré sa jeunesse, Alma, créée en 2018, traite plus d’un milliard d’euros de transactions par an et accompagne plus de 7 500 commerçants en Europe. Avec la solution que propose Alma, le paiement est garanti pour le commerçant qui reçoit le montant total au moment de l’achat tandis que le client paie en plusieurs fois.

En août, SNCF Voyageurs avait indiqué avoir lancé un appel d’offres auprès d’acteurs bancaires et financiers pour l’accompagner dans la création du paiement en plusieurs fois. La compagnie avait alors expliqué qu’à partir du 20 de chaque mois, le premier motif de refus de paiement est “fonds insuffisants“. Le paiement en plusieurs fois doit doit faciliter les achats de billets.

De plus, « la possibilité de payer en plusieurs fois est une option de plus en plus plébiscitée par les Français dans leurs achats en ligne », estime la SNCF.

La solution retenue « se distingue notamment par la simplicité d’utilisation et son intégration sans couture au parcours de vente en ligne et par la qualité de la relation clients », explique le transporteur.

À ce stade, le montant à partir duquel, il sera possible de payer en plusieurs fois n’est pas encore connu. Mais, en août, SNCF Voyageurs précisait aussi que cette possibilité devrait être ouverte aux « montants de commandes les plus importants par exemple lors d’une réservation pour une famille ou un groupe ».

Y. G.