Le trafic fortement perturbé par une grève unitaire à la SNCF

Le trafic ferroviaire devrait être fortement perturbé le 10 juin, suite à l’appel à la grève des quatre organisations syndicales représentatives à la SNCF. Ce sera tout particulièrement le cas en région tandis qu’au niveau national, deux TGV sur trois circuleront en moyenne en France ou en Europe et un train Intercités sur deux.

L’impact sera également fort en Île-de-France sur toutes les lignes de RER exploitées par SNCF Voyageurs. « Les prévisions détaillées pour chaque ligne seront communiquées à compter de demain« , indique dans un communiqué la compagnie

Le dernier mouvement de grève unitaire à la SNCF remontait à novembre 2024. Il avait été suivi inégalement et avait finalement donné lieu en décembre à un accord sur le fret. Ce nouveau mouvement apparaît plus compliqué à gérer. La CGT-Cheminots, l’Unsa Ferroviaire, Sud Rail et la CFDT-Cheminots demandent notamment l’arrêt des réorganisation en cours dans l’entreprise qui « portent atteinte à la santé mentale et physique des cheminots ». Les syndicats s’inquiètent notamment de la mise en place des sociétés dédiées, mises en place dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, et qui portent en elles les germes d’une régression des acquis sociaux des cheminots, estiment-ils. Ils réclament aussi des hausses de salaires puisque le taux d’inflation augmente plus que prévu. La grève est reconductible alors que les grands départs d’été approchent. Elle représente une première épreuve de force pour le nouveau PDG du groupe Jean Castex. Une table ronde en sa présence est programmée le 23 juin.