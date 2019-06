Des purificateurs d’air dans le métro

Prendre le métro et respirer un air bien plus pollué que dans la rue, c’est un paradoxe contre lequel la RATP a entrepris de lutter depuis plusieurs années. Dernière action en date, soutenue par la région Ile-de-France dans le cadre de son programme « Changez d’air », deux capteurs de particules fines ont été installés à la station de métro Alexandre-Dumas sur la ligne 2, à la fois pour mesurer la pollution en temps réel et pour dépolluer l’air ambiant.

...