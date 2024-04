La RATP propose jusqu’à 2500 euros de primes JO pour les conducteurs de métro et de RER

La RATP a placé la barre haut : les négociations sur les primes JO ont abouti, le 25 avril, à une proposition de la direction allant de 1600 à 2500 euros pour les conducteurs de métro et de RER. Plus précisément, ceux qui travailleront du 22 juillet au 8 septembre pourraient obtenir 1600 euros. Cette prime sera complétée par une prime « événement exceptionnel » de 44,10 euros par jour travaillé pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Soit un total de 2500 euros. Ce dispositif concerne 2000 agents sur les 30 000 qui seront amenés à travailler pendant cet événement.

La prime de 1600 euros sera réduite de moitié si un agent compte cinq jours d’absence sur la période et ne sera pas versée au-delà de cinq jours d’absence.

Reste maintenant à savoir si les syndicats vont approuver ces propositions et quel sera le montant de la prime JO prévue pour les autres postes puisque les négociations sont menées métier par métier.