La Régie des transports marseillais reçoit une certification Afnor pour son réseau de bus, tramways et métro

C’est une première, affirme la Régie des transports marseillais : au printemps dernier, l’Afnor a décerné au réseau de transport urbain (Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques, Sepèmes-les-Vallons) une certification pour la qualité de service de ses bus, tramways et métro. « La RTM devient le premier réseau de France certifié NF Service sur trois modes« , souligne la régie en précisant que la certification NF Service du pôle d’échanges multimodal Saint-Charles a été renouvelée ainsi que la certification ISO 9001 pour la direction du Matériel roulant et la direction des installations fixes et systèmes.