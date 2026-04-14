Les chemins de fer serbes commandent 30 rames électriques à CAF pour le réseau de banlieue de Belgrade
Le constructeur CAF a annoncé le 30 mars avoir vendu de 30 trains de banlieue à la compagnie ferroviaire nationale serbe JSC Srbija Voz qui gère à la fois la longue distance, l’international et les réseaux de banlieue des principales villes du pays. Le contrat qui s’élève à plus de 300 millions d’euros comprend l’entretien complet des rames pendant deux ans.
Les trente rames seront destinées à renouveler le matériel du réseau suburbain BG Voz à Belgrade composé de quatre lignes principales et trois lignes complémentaires, desservant 35 stations. S’appuyant sur la plate-forme Civity de CAF, les automotrices électriques seront composées de trois voitures avec une capacité de 546 places dont 204 assises.
Publié le 11/03/2026 - Marie-Hélène Poingt