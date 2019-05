Le passe Navigo sur smartphone dès septembre, sauf sur iPhone

Liberté+ et Navigo Easy

Ces deux nouveaux passes s’adressent à des publics différents. Liberté+ vise le public des voyageurs occasionnels, qui n’ont pas besoin d’un passe Navigo mensuel ou annuel. Correspondant à une demande forte des usagers, et à un engagement de Valérie Pécresse, Liberté+ permettra, dans la zone dense d’Ile-de-France, celle du ticket T+, de passer du RER ou du métro au bus sans avoir à repayer. Un système mis en place dans de très nombreuses métropoles de province. Ce sera la fin d’une exception francilienne et du paiement aux correspondances dont le coût pour Ile-de-France Mobilités est estimé à environ 40 millions d’euros par an. Que l’on fasse un voyage ou dix, l’équivalent du ticket de métro T+ reviendra à 1,49 euros (prix du ticket acheté en carnet de 10 aujourd’hui) au lieu de 1,90 euros (prix du ticket à l’unité). Les achats seront débités en fin de mois. C’est la tarification à l’usage.

La carte Navigo Easy permettra de charger des titres de transport comme les tickets T+, Orlybus, Roissybus, le forfait Navigo jour, etc . C’est l’équivalent de l’Oyster card dans les transports en commun londoniens. Elle s’adresse aux voyageurs réguliers mais qui n’ont pas de smartphone, ou n’en veulent pas. Elle sera vendue deux euros, pour éviter que les détenteurs ne la jettent après usage.

Nathalie Arensonas