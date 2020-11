Les élus du Grand-Est veulent plus de TGV

Les élus du Conseil régional du Grand-Est craignent le maintien d’une offre réduite de TGV à la sortie du second confinement. Ils l’ont fait savoir en votant, le 27 novembre, une motion dans laquelle ils exigent que “toute évolution des dessertes à l’issue du second confinement et au-delà soit concertée au préalable avec les associations d’usagers, le Conseil régional et l’Etat décentralisé“. Les conseillers régionaux demandent “que la desserte TGV des villes moyennes du Grand-Est ne soit pas la variable d’ajustement des erreurs stratégiques de la SNCF” et souhaitent “que SNCF Voyageurs s’engage au plus vite à un retour à la normale du service TGV”.

