3e ligne du métro de Toulouse : début des travaux d’ici la fin d’année

« Les travaux de la troisième ligne débuteront d’ici la fin de l’année. L’autorisation environnementale, signée par le préfet Etienne Guyot ce vendredi 15 avril constitue l’ultime échéance administrative avant le lancement concret des travaux », a déclaré Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse qui a porté ce projet de métro depuis sa campagne électorale de 2014.

Ce projet à près de trois milliards d’euros pour une ligne de 27 kilomètres et 21 stations reliera après 2028 l’est à l’ouest de la métropole et assurera la desserte d’un bassin de près de 200 000 emplois (avec beaucoup de sites Airbus). Le président de Tisséo Collectivités et Ingénierie Jean-Michel Lattes a détaillé le calendrier à la Dépêche du Midi : résultat des appels d’offres désignant les groupements d’entreprises pour les travaux de génie civil d’ici fin 2022, début des travaux de gros-œuvre en 2023 avec une quarantaine de chantiers simultanés, arrivée en 2024 des cinq tunneliers (80% de la ligne sera souterraine, ainsi que 17 stations dont la profondeur ira de 20 à 35 mètres), fin des grands chantiers en 2026, second-œuvre (aménagement des stations et du tunnel) en 2026-27, gros du chantier de connexion de la ligne B à la 3e ligne et arrivée des premières rames en 2027 avant une marche à blanc annoncée pour 2028.

