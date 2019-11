Lyon met en service sa sixième ligne de tramway

Inauguration du T6 à Lyon le 22 novembre. Au 1er plan de gauche à droite, le maire de Lyon Gerard Collomb, Fouzyia Bouzerda, présidente du Sytral, le président de la Métropole David Kimelfeld, Annie Guillemot, sénatrice, ancien maire de Lyon et ex présidente du Sytral, le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret.

Le Sytral a inauguré le 22 novembre T6, la 6ème ligne de tramway du réseau TCL et première ligne en rocade du maillage lyonnais. Alors que, jusqu’à présent, les lignes partaient en étoile du centre-ville vers la périphérie, la T6 relie le sud de Lyon (station Debourg) à Bron (station Hôpitaux Est-Pinel) en passant par les 7ème, 8ème et 3ème -les arrondissements les plus peuplés de Lyon- et Vénissieux.

Le tracé long de 6,7 kilomètres avec 14 stations s’impose dans le paysage urbain comme une voie verte engazonnée à 70% et plantée de 650 nouveaux arbres de 40 essences, en plus des 230 arbres déjà existants. Trois stations sont en correspondance avec le métro (B et D), les bus et le tramway (T1, T2, T4, T5).

L’opération a représenté un investissement total de 161 millions d’euros dont 12,7 millions pour le matériel roulant, sept rames qui devraient transporter à terme 24 000 voyageurs par jour. Une extension T6 Nord (5,5 km) est déjà prévue en 2024 vers le pôle universitaire La Doua à Villeurbanne.

Claude Ferrero