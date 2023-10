Voici les gagnants des Grands Prix de la Région Capitale 2023

A un peu moins d’un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les opérateurs de transport recrutent leurs équipes et s’organisent. Toutes les infrastructures initialement prévues ne seront pas prêtes mais les plans de dessertes renforcés doivent y remédier. Les outils numériques et le développement des mobilités « douces » y aideront aussi, comme

le montrent les initiatives lancées ces derniers mois, que nous primons dans le cadre de cette onzième édition des Grands Prix de la Région Capitale.

Les candidatures soumises au jury ont été particulièrement intéressantes et nombreuses. Elles ont parfois fait l’objet d’une unanimité immédiate, plus souvent donné lieu à des hésitations de la part du jury qui aurait aimé en récompenser plusieurs. Il a finalement décidé de décerner le Prix gestion de projet à deux opérateurs (Keolis et Transdev) pour leurs démarches engagées en faveur de l’attractivité des emplois. Un enjeu clé dans le contexte de pénurie de conducteurs qui a marqué l’année et alors que la fréquentation des transports publics repart de plus belle.

Le Prix Innovation a été remporté par SNCF Transilien pour avoir lancé l’information en temps réel permettant de gérer l’affluence à bord de ses trains. Le dispositif est désormais déployé à grande échelle sur l’ensemble des lignes H, J, K, L N, R, une grande partie de la ligne P et en partie sur le RER E. Ces informations seront précieuses pour les JOP Paris 2024 pour améliorer l’exploitation des lignes en lissant la fréquentation entre les trains et à bord des trains (en permettant de réduire les temps de stationnement en gare, en améliorant la régularité mais aussi la sécurité).

Le Prix Intermodalité a été décerné à Vélib’ Métropole pour ses stations géantes Vélib’, implantées autour du Stade de France à l’occasion de la Coupe du monde de rugby. L’initiative avait été mise en place lors des deux dernières éditions du festival Solidays (plus de 10 000 locations avaient alors été enregistrées par plus de 5 200 bénéficiaires différents lors de la dernière édition). Des discussions sont notamment en cours avec la Ville de Paris et avec la Métropole du Grand Paris pour que Velib’ Métropole déploie des stations de ce type au plus près des sites des Jeux Olympiques et Paralympiques à l’été 2024.



Le Prix Modernisation revient à la RATP pour le remplacement des rames MP59 circulant sur la ligne 11 depuis les années 60 par des rames MP14 plus capacitaires. A la fin de l’été, une vingtaine de rames, conçues par Alstom et financées par Île-de-France Mobilités, étaient mises en service. Une amélioration immédiate pour les usagers de cette ligne et qui a été réalisée sans interrompre le trafic. Le Prix Logistique urbaine a récompensé Haropa ainsi que Hapag-Lloyd et Greenmodal Transport pour les centaines de camions en moins grâce au lancement d’une nouvelle liaison sur la Seine. Ce service de navettes fluviales destinées à l’import-export de conteneurs maritimes provenant du Havre (Seine-Maritime) a été lancé il y a quelques mois entre les ports de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Le Prix Aménagement urbain est revenu à la Ville de Paris qui a libéré de l’espace public en faisant payer, depuis un an, le stationnement des deux roues thermiques.

Le Prix Périurbain a été décerné à Saint-Quentin-en-Yvelines pour sa politique en faveur de la trottinette pour réaliser les derniers kilomètres d’un parcours.

Le Prix Smart City est allé à Transilien pour la mise au point d’une c artographie digitale et son guidage piéton.



Une fois de plus ces grands prix (et la cérémonie qui s’est tenue hier soir après deux tables rondes sur le mass transit et l’organisation des JO*) ont été l’occasion de saluer toutes les innovations du secteur. On n’en a jamais eu autant besoin !