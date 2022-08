La gare de Saint-Michel Notre-Dame fermée 4 mois pour travaux

Il était temps! Depuis son interconnexion en 1989 avec le RER B, la gare de Saint-Michel Notre-Dame, également desservie par le RER C et les lignes 4 et 10 du métro parisien, n’avait pas bénéficié de travaux d’envergure. C’est pourquoi à partir du 31 août, et pendant quatre mois, la huitième gare française en terme de trafic, avec ses 32 millions de voyageurs par an, va fermer pour travaux. L’objectif principal est « d’améliorer significativement le parcours du voyageur dans la gare« , expliquent dans un communiqué commun Ile-de-France Mobilités et Gares & Connexions. Et de préciser : « Les travaux permettront d’augmenter la visibilité de la gare et la lisibilité de ses accès depuis l’espace public. Ils faciliteront l’orientation des voyageurs(vers les quais et les espaces de service), amélioreront l’accessibilité, la sécurité et le confort en gare, tout en valorisant l’architecture historique du site« .

La première phase de travaux s’achèvera à l’été 2023, soit un an avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. « La fin des travaux interviendra post-ouverture début 2023 avec notamment la mise en service des 2 escaliers mécaniques et de l’ascenseur« , ajoute le communiqué.