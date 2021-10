L’agglomération auxerroise passe à l’hydrogène « vert », en commençant par cinq bus

Nommée AuxHYGen et d’une capacité de 1 MW, la station de production d’hydrogène vert de la communauté d’agglomération auxerroise, qui a été inaugurée le 13 octobre, peut produire jusqu’à 400 kg par jour grâce à l’électrolyse de l’eau. Ce qui en fait le plus grand site de production d’hydrogène de France selon ses promoteurs, qui sont la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, Hynamics (filiale du groupe EDF spécialisée dans l’hydrogène) et Transdev.

