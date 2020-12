Trois organisations syndicales se partagent les sièges des CA à la SNCF

Pas de grosse surprise dans les résultats des élections qui se sont tenues du 4 au 10 décembre, au cours desquelles les salariés du groupe public unifié (GPU) SNCF ont élu, par voie électronique, leurs représentants aux conseils d’administration des quatre sociétés anonymes créées depuis le 1er janvier : SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions.

Les trois premières organisations syndicales ont conforté leurs positions, en se partageant les sièges, la CGT et l’UNSA Ferroviaire en gagnant 5 chacune, Sud-Rail en en remportant 2. Plus précisément, pour le CA de la SNCF et celui de SNCF Réseau (qui comptent chacun 12 membres dont 4 représentants des salariés), la CGT a obtenu 2 sièges dans chacun des CA, l’UNSA-Ferroviaire et SUD-Rail chacun 1 siège dans chaque CA. Pour le CA de SNCF Voyageurs (9 membres dont 3 représentants des salariés), la CGT, l’UNSA-Ferroviaire et SUD-Rail ont obtenu chacun 1 siège. Enfin, pour le CA de SNCF Gares & Connexions (6 membres dont 2 représentants des salariés), l’UNSA-Ferroviaire obtient 2 sièges. « L’UNSA-Ferroviaire est la seule organisation syndicale à être présente dans tous les CA. Nous sommes très heureux de ces résultats. Election après élection, nous confirmons notre ancrage », commente Didier Mathis, secrétaire général de l’Unsa-Ferroviaire. « Nos administrateurs élus auront à cœur de porter la voix des agents de l’ensemble des SA et des filiales concernées. »

Ces représentants sont élus pour un mandat de quatre ans. « Les conseils d’administration sont chargés de déterminer les orientations stratégiques de l’entreprise et de veiller à leur mise en œuvre. Ils jouent donc un rôle majeur pour l’avenir de l’entreprise », rappelle la SNCF dans le communiqué.

Anne Jeantet