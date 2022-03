La SNCF lance un abonnement spécial seniors

Après avoir créé en 2017 MAX Jeune pour les 16-27 ans, la SNCF lance aujourd’hui l’abonnement MAX Senior qui fonctionne sur le même principe, réservé aux 60 ans et plus. « Pour 79 € par mois, les clients seniors peuvent voyager en seconde classe sur TGV INOUI et les trains INTERCITÉS à réservation obligatoire, dont les trains de nuit (places assises et couchettes 2nde), du lundi au vendredi, sur les places dédiées MAX« , explique la SNCF dans un communiqué. Autrement dit en dehors de grandes périodes d’affluence. Mais aussi, à la différence de MAX Jeune, les seniors ne peuvent pas voyager le samedi et le dimanche.

L’abonnement est valable sur toutes les destinations françaises, ainsi que vers Fribourg-en-Brisgau en Allemagne et le Luxembourg. Seule condition, les abonnés s’engagent pour une période minimale de trois mois. Passé ce délai, il est possible de résilier l’abonnement, avec des frais de dossier de 15€, et gratuitement après 12 mois.

La souscription et les réservations se font en ligne. Le nombre de places proposées aux abonnés MAX Jeune et Senior varie chaque jour. Jusqu’à présent, les quelque 100 000 abonnés de MAX Jeune (un nombre d’abonnés stable depuis plusieurs années) se voyaient proposer plusieurs centaines de milliers de places chaque mois, voire plus d’un million certains mois, affirme la SNCF. Ils devront désormais les partager avec les Seniors abonnés (sauf les places du week-end accessible uniquement accessibles aux jeunes) , sachant que moins de 50 % des places proposées étaient jusqu’à présent utilisés.

« Quand MAX Jeune a été lancé, le but était de déstocker les places pour mieux remplir les trains pendant les périodes les moins fréquentées« , rappelle une porte-parole. La compagnie, qui ne donne pas d’objectifs chiffrés pour ce nouvel abonnement, rappelle que « plus de 50 000 clients seniors effectuent plus de 10 allers-retours en une année en train, avec une préférence notable pour les trajets en semaine et sur des périodes de moindre affluence« .

MH P