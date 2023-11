L’Occitanie franchit une nouvelle étape dans la gratuité des transports pour les jeunes

Carole Delga, présidente de l'Occitanie, et Jean-Luc Gibelin, chargé des Transports

La région Occitanie franchit une nouvelle étape pour inciter ses habitants à utiliser les transports en commun : les trains et les cars régionaux des 370 lignes LiO pourront être gratuits dès le 22 décembre prochain pour les jeunes de 12 à 26 ans en fonction de leur usage. Le dispositif « + = 0 », qui permettait déjà aux 16-26 ans de bénéficier de la gratuité à bord des trains et des cars régionaux liO depuis le 1er septembre, s’ouvre donc à tous les jeunes de 12 à 26 ans sur l’ensemble du réseau de transport liO (21 lignes de train et 370 lignes de car).

