Elections européennes, la taxe sur le kérosène revient en force

Les représentants transport des 6 principales listes au scrutin européen. De g. à dr : Jean-Marc Germain (PS-Place publique.), Noël Chuisano (DLF), Karima Delli (EELV, actuelle présidente de la commission transport au parlement de Strasbourg), Pascale Le Néouannic (LFI), Pierre Serne (Génération.s) et Dominique Riquet (PPE). Entourés de Philippe Duron et Louis Nègre, cprésident de TDIE et Gilles Dansart, animateur du débat, mi-mai à la Mutualité à Paris.

© TDIE