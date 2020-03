L’offre de transport se réduit encore en Ile-de-France

Depuis le 26 mars, l’offre de transport a été de nouveau réduite en Ile-de-France avec notamment la fermeture d’une cinquantaine de stations de métro et l’arrêt des métros et des RER à 22 heures. Des bus de substitution remplacent les RER après cette heure.

Ce niveau de service prend en compte la chute de fréquentation dans les transports publics et la disponibilité des personnels, tout en permettant d’acheminer les personnes qui doivent absolument se déplacer.

Globalement, la fréquentation des réseaux de transport public en Ile-de-France est de 10 % comparé à un trafic normal, selon un porte-parole de l’autorité organisatrice des transports, IDFM. « Nous maintenons des transports toute la journée sur tout le territoire et essayons de maintenir un niveau de service public permettant aux personnes de se déplacer pour leur travail », indique-t-il. Selon lui, les phénomènes de pointe ont disparu. Et il précise : « L’offre de transport est adaptée au fur et à mesure, en fonction du niveau de fréquentation. Si on constate qu’il y a un peu plus de monde sur une ligne, on adapte immédiatement le niveau de service pour permettre de maintenir les distances entre les voyageurs ».

M.-H. P.