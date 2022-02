Quatre marchés systèmes attribués sur la ligne 18 du Grand Paris Express

Ces marchés portent sur les façades de quai, le système radio exploitant, le réseau multi-services et le système de sécurité incendie.

La Société du Grand Paris (SGP) a attribué quatre marchés systèmes pour la ligne 18 du Grand Paris Express. Ces marchés concernent la fourniture des façades de quai, le système radio exploitant, le réseau multi-services (y compris les systèmes de surveillance des espaces) et le système de sécurité incendie.

Le marché de l’équipement des façades de quai de la ligne a été attribué au groupement composé de Portalp et Ineo UT (Equans), pour un montant de 25 millions d’euros. Ce groupement sera chargé d’installer les façades de quai de sept gares (Aéroport d’Orly, Antonypôle, Massy Opéra, Massy Palaiseau, Palaiseau, Orsay-Gif et le CEA Saint-Aubin). L’équipement des trois autres gares de la ligne (Saint-Quentin Est, Satory et Versailles Chantiers) est en option.

...