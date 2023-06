Établissement public du Mont Saint-Michel recrute Chargé de mission mobilités (H/F)

CONTENU DE L'ANNONCE

CONTRAT A DURÉE INDETERMINÉE

(Publication mai 2023)

CHARGÉ DE MISSION MOBILITÉS (H/F)

Créé par décret du 11 décembre 2019 et placé sous la double tutelle des Ministère de la Culture et de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires, l’Établissement public national du Mont-Saint-Michel est un établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est d’assurer le rayonnement national et international du site du Mont-Saint-Michel en associant les collectivités territoriales. A ce titre, il gère les équipements publics nécessaires à sa mission sur le site, suscite et coordonne les interventions des différents acteurs publics et privés concernant le site du Mont-Saint-Michel et contribue à son développement touristique, culturel, paysager et territorial dans le respect de son histoire, de l’inscription au patrimoine mondial du bien « Mont-Saint-Michel et sa baie » et du seul Mont comme composante du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». Son siège est situé dans le département de la Manche, à Beauvoir (50170).

Mission principale :



Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général et du Directeur Technique, le ou la Chargé(e) de mission mobilités assure le suivi opérationnel de la concession pour l’exploitation des services de transport routier de voyageurs et la gestion du parc de stationnement du Mont Saint-Michel, ainsi que de l’ensemble des dossiers liés aux mobilités.

Il ou elle a en charge également, en collaboration avec l’assistant(e) juridique, le suivi administratif des marchés annexes.

Activités principales :

Vous assurez le suivi opérationnel de la concession pour l’exploitation des services de transport routier de voyageurs et la gestion du parc de stationnement du Mont Saint-Michel, notamment :

♦ En suivant l’évolution du contrat de concession et le marché afférent à la qualité (participation à la définition des grilles tarifaires, à l’élaboration des avenants au contrat, aux réunions de concertation avec les acteurs locaux, etc.) ;

♦ En contrôlant l’application et le respect des clauses contractuelles et des obligations de gestion par le concessionnaire ;

♦ En suivant le volet qualité du contrat et en alertant sur les dysfonctionnements dans l’exécution du service ;

♦ En définissant et en élaborant toutes procédures annexes ou ponctuelles d’exploitation du service et du site en concertation avec le concessionnaire (conventions de salage, règlement d’usage du parc, acheminement des visiteurs en temps dégradé …) ;

♦ En assurant une communication régulière avec les opérateurs économiques, habitants, Centre des Monuments Nationaux, salariés, sur le niveau de satisfaction au regard de la navette dédiée, la gestion des filtrages ;

♦ En traitant les réclamations et doléances adressées au sujet des transports et de l’accessibilité ;

♦ En analysant les rapports du concessionnaire ;

♦ En organisant et en animant les réunions d’interface avec le concessionnaire (exploitation mensuelle, recettes, etc.).

En complément, vous assurez le suivi de l’ensemble des dossiers liés à la mobilité, notamment :

♦ En participant aux réunions du groupe de travail mobilités avec les Régions Normandie et Bretagne, la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel

Normandie ;

♦ En traitant la question de l’accessibilité vélos ;

♦ En collaborant à la démarche de coordination des modes de transport (interconnexion, ferroviaire, services librement organisés -SLO d’autocars) ;

♦ En assistant aux réunions sur les solutions technologiques liées au renouvellement du matériel roulant (hydrogène, électrique …) ;

♦ En suivant l’évolution de la pratique des engins de déplacement personnels motorisés (trottinettes électriques, hoverboards, skateboards électriques, etc.)

En lien avec l’assistant(e) juridique, vous participez également au suivi administratif de marchés annexes, notamment le marché d’entretien des espaces verts et de propreté du site.

D’une nature synthétique, réactif(ve), autonome et organisé(e), vous faîtes preuve d’adaptabilité et de rigueur. Qualités relationnelles et sens du dialogue et de la concertation sont également des aptitudes que l’on vous reconnait. Vous justifiez par ailleurs de très bonnes capacités à analyser et à synthétiser des rapports, à rédiger des notes ainsi que des comptes rendus. Vous possédez de bonnes compétences rédactionnelles et une bonne maîtrise de l’orthographe.

Une expérience significative dans le domaine de l’exploitation et l’économie des systèmes de transport de personnes serait fortement appréciée.

Profil :

Formation supérieure dans les domaines de l’aménagement, du développement du territoire

Connaissances des problématiques de déplacement / transport et leurs outils associés

Connaissances de la règlementation des marchés publics

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point)

Permis B et véhicule obligatoire

Conditions :



Contrat à durée indéterminée

Rémunération selon profil et expérience

Poste à pourvoir en septembre, basé à BEAUVOIR (50170)