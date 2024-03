Limoges Métropole recrute Responsable de la cellule « infrastructures, études et travaux » (h/f)

Poste: Responsable de la cellule « infrastructures, études et travaux » (h/f) - Cadre d’emplois des ingénieurs et grades des techniciens principaux.

Communauté urbaine comptant 20 communes pour 206 000 habitants et second pôle urbain de Nouvelle-Aquitaine implanté dans un espace préservé, Limoges Métropole met plus de 900 agents au service du territoire et de ses habitants dans des domaines stratégiques tels que le développement économique, la mobilité durable, le renouvellement urbain, l’aménagement de l’espace et le cycle de l’eau.

Limoges Métropole recrute au sein du service « Réseau de bus et stationnement en ouvrage » de la direction des mobilités (pôle « espace public et mobilités durables »), un

Responsable de la cellule « infrastructures, études et travaux » (h/f)

Cadre d’emplois des ingénieurs et grades des techniciens principaux.

Limoges Métropole est autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial et, à ce titre, définit la politique de mobilité et gère le contrat d’exploitation des transports urbains. Elle a délégué l’exploitation de son réseau de transport urbain de voyageurs à la STCLM. Le matériel roulant dédié au transport en commun et ses infrastructures sont acquis par Limoges Métropole pour être ensuite mis à la disposition du délégataire.

La communauté urbaine s’est engagée dans une séquence de développement de ses transports urbains avec notamment la mise en service de deux lignes BHNS et la restructuration du réseau des transports en commun du territoire.

Missions :

Placé sous l’autorité du responsable du service « Réseau de bus et stationnement en ouvrage », vous aurez en charge les missions suivantes :

Étude et suivi de la réalisation des infrastructures et des bâtiments :

– Piloter ou participer à la construction ou la modernisation des infrastructures et bâtiments (dépôts, parcs en ouvrage …) et notamment des projets de Pôle d’échanges Multimodaux

– Assurer le rôle de référent technique transports urbains sur les études de voiries et aménagements urbains

– Assurer le pilotage de la construction des aménagements de voiries et équipements en faveur des transports en commun rendu notamment nécessaire à la mise en œuvre des nouveaux projets (réorganisation du réseau de transport en commun…).

– Suivre l’accessibilité du réseau bus : assurer le pilotage de la construction des arrêts et de l’équipement des véhicules

Suivi du patrimoine des transports urbains et des parcs en ouvrages :

– Assurer le suivi du patrimoine des transports urbains et des parcs en ouvrages : infrastructures, bâtiments, équipements

– Apporter une expertise dans le cadre de la transition énergétique du parc matériel roulant des transports en commun

– Piloter les procédures d’acquisitions de matériels, d’équipements pour l’exploitation des services

– Marché public : Elaborer les CCTP et les autres documents techniques, analyse technique des offres des candidats et suivi du respect des prescriptions lors de l’exécution des prestations

– Assurer une veille technologique, normative et règlementaire.

– Assurer le suivi technique sur les volets infrastructures et patrimoine des contrats de concessions service public du service

Coordination des agents de la cellule et missions secondaires

– Piloter, suivre et contrôler l’activité des agents

– Participer à l’animation d’instances collégiales régulières afin d’aborder les dossiers quotidiens ou transversaux

– Proposer au chef de service des méthodes de travail et des procédures visant à optimiser l’organisation et le fonctionnement de la cellule à moyen ou long terme

– Suivre les réponses aux sollicitations des différents interlocuteurs : Mairies, usagers, exploitant, autres services

– Participer à la définition et à la mise à jour des indicateurs et cartographies de suivi

– Participer à la gestion et au suivi des contrats du service.

Profil :

Vous connaissez la réglementation applicable aux transports et disposez d’une connaissance technique des aménagements, des infrastructures et des équipements des transports urbains.

Vous connaissez la règlementation relative aux marchés publics et le fonctionnement général des collectivités territoriales et de leurs établissements.

Vous maîtrisez les outils bureautiques, savoir organiser, planifier et prioriser des activités.

Autonome, vous faites preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles, de qualités d’analyse et de synthèse, de sens du travail en équipe, de sens de la pédagogie et de l’initiative.

Permis B

Poste à temps complet situé à Limoges.

Avantages :

– 25 jours de congés et 19 jours de RTT (temps de travail 38h20)

– Horaires variables

– Aide à la restauration (restaurants administratifs, titres restaurant)

– Aide aux déplacements et au stationnement

– Télétravail

– Politique RH active (formation, mobilité, qualité de vie au travail…)

– Comité d’entreprise (chèques vacances, tickets loisirs, participation centre de loisirs, commandes groupées…)

– Prime annuelle (deux versements en mai et novembre de 600 € net)

– Salaire net annuel par référence à la catégorie A ou B, selon profil et expérience du candidat

Informations complémentaires

Ce poste est ouvert aux agents fonctionnaires relevant des cadres d’emplois susvisés ainsi qu’aux agents contractuels en application de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique.

Les personnes intéressées par ce poste peuvent contacter pour tous renseignements Madame Christine FAUQUEMBERGUE, directrice des mobilités au 05.55.45.79.64 ou Monsieur Stéphane AUBERTIE, chef du service « Réseau de bus et stationnement en ouvrage » au 05.55.45.79.67.

Elles peuvent faire acte de candidature en adressant leur lettre de motivation ainsi que leur CV au Président de Limoges Métropole en mentionnant impérativement le numéro de l’offre LM-2024-016.

PAR VOIE NUMÉRIQUE :

drh-pole-2@limoges-metropole.fr

PAR VOIE POSTALE :

Monsieur le Président de Limoges Métropole

19 rue Bernard Palissy

87031 LIMOGES Cedex 1

Ils peuvent aussi en parler…

« D’un côté, il y a la transformation énergétique du parc de matériel roulant et les projets d’infrastructures liés à la réorganisation du réseau mais l’enjeu essentiel est que les gens laissent leur voiture à la maison. Nous devons offrir des alternatives à l’autosolisme, travailler sur l’accessibilité, rendre le transport public le plus performant et attractif possible. Il est nécessaire de mieux interconnecter les lignes entre elles et avec les autres modes de transport afin de favoriser le report modal vers les transports collectifs et les modes actifs. Travailler au sein de la direction des mobilités signifie de participer à une mission qui a un impact direct sur le territoire : fournir des services de transport public efficaces et respectueux de l’environnement ».

Stéphane AUBERTIE, chef du service « Réseau de bus et stationnement en ouvrage »