Changez de vie, rejoignez-nous au service des Haut-Alpins !

Les Hautes-Alpes, c’est un patrimoine naturel exceptionnel qui s’étend des glaciers des Écrins à la lavande du Büech, en Haute-Provence. Peut-être moins connu que nos paysages, notre patrimoine culturel est à découvrir dans nos vallées préservées.

Les Hautes-Alpes sont aussi et surtout un territoire dynamique tourné vers le tourisme tout au long de l’année, une agriculture qui nous classe comme le premier département « bio » de France, un maillage d’entreprises à taille humaine…

La solidarité montagnarde est ici une valeur essentielle et le Département des Hautes-Alpes la cultive envers les publics les plus fragiles et envers les 162 communes pour lesquelles il est un partenaire essentiel.

Le Département des Hautes-Alpes recrute au sein de la Direction des Déplacements, Infrastructures Routières et Aéronautiques, par voie contractuelle, un

Technicien animateur mobilité h/f

Technicien territorial – Contrat de projet 1 an renouvelable 1 fois

Vos missions :

– Animer et accompagner le lancement de la solution de mobilité partagée : Suivi et organisation du déploiement sur le territoire et des actions locales.

– Promouvoir les dispositifs de Mobicoop et plus largement l’ensemble de l’offre de déplacement sur le territoire : Rencontre avec les habitants, les entreprises, les différentes structures et leurs publics.

– Développer les partenariats avec les acteurs de la mobilité du territoire :

– Identifier les relais mobilisables sur le territoire et toutes les personnes souhaitant soutenir le projet (Maisons des solidarités, Maisons France Services, Mairies, Pôle Emploi, missions locales, CCAS, associations environnementales et citoyennes, …),

– Présenter le dispositif et former le personnel des structures relais partenaires.

– Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la solution de mobilité partagée :

– Développement de la stratégie de communication,

– Recrutement des utilisateurs et de nouveaux publics,

– Organisation du réseau et mise en oeuvre d’évènements locaux.

– Animation du réseau Mobicoop :

– Coordination du réseau et lien avec les chargés de mission référents dans les EPCIs et l’association mobil’idées,

– Suivi et bilan des actions.

Vous disposez de connaissances et d’expériences en matière d’organisation de la mobilité et des déplacements. Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, SIG et autres outils techniques spécifiques), Rigoureux, doté d’esprit d’analyse et de synthèse, vous savez manager une équipe et piloter un projet. Permis B requis.

Ce poste situé à Gap vous intéresse ?