Nantes Métropole recrute un Technicien Aménagement Mobilités (vélo & bus) H/F

CONTENU DE L'ANNONCE

Devenez complètement Nantes !

La Ville de Nantes et Nantes Métropole recrutent pour faire vivre le service public de proximité. Rejoignez les 8 200 femmes et hommes qui travaillent au service des 656 000 habitants métropolitains. En extérieur sur le terrain ou sur des missions administratives, comptables ou numériques, nous contribuons à rendre le territoire plus agréable, plus pratique et plus solidaire. Travailler pour Nantes, c’est donner du sens à sa vie professionnelle. C’est aussi s’engager pour les autres et se sentir utile. Alors, n’attendez plus, postulez !

Dans le cadre de sa politique de recrutement, la Ville de Nantes et Nantes Métropole luttent contre toutes les formes de discrimination, visent à diversifier leurs candidatures et reconnaissent tous les talents.

Rejoignez une équipe dynamique au cœur de l’action !

Nantes Métropole recrute au sein du Pôle Nantes Centralité, un

Technicien Aménagement Mobilités (vélo & bus) H/F

Technicien territorial

Vous êtes passionné·e par l’aménagement urbain et vous recherchez un environnement où votre expertise peut vraiment faire la différence ?

Le pôle Nantes Centralité assure un service public de proximité, avec pour mission principale la conception, la gestion et l’entretien des espaces publics, le développement économique et la propreté urbaine du centre de Nantes.

Vos missions :

En tant que technicien·ne au sein du pôle Projets, Aménagement et Gestion de l’Espace Public, vous serez au cœur de l’action. Vos responsabilités incluront la définition et la réalisation d’aménagements cyclables et de points d’arrêt de bus de proximité sur l’espace public, ainsi que la coordination avec les usagers et les associations locales. Vous présenterez vos propositions lors d’instances techniques ou politiques et contribuerez activement à l’amélioration de la vie urbaine à Nantes.

Votre profil :

Vous maitrisez les techniques et la règlementation en matière d’aménagement d’espace public

Vous souhaitez travailler en autonomie, dans un collectif dynamique et en équipe.

Vous démontrez une aisance relationnelle, des aptitudes à animer des réunions et à travailler en transversalité.

Une connaissance et une pratique des marchés publics serait un plus, MAIS nous pouvons également vous former sur ces thématiques !

Permis B.

Pourquoi nous rejoindre :

En rejoignant le pôle Nantes Centralité, vous ferez partie d’une équipe dynamique et passionnée, engagée à rendre le centre de Nantes encore plus agréable à vivre. Vous aurez l’opportunité de mettre en œuvre des projets concrets qui auront un impact direct sur la vie quotidienne des habitants.

Poste à temps complet situé à Nantes.

Nos avantages :

A la Ville et à la Métropole, une vigilance particulière est portée aux conditions de travail, à la sécurité, à l’égalité femmes/hommes et au bien-être des agentes et des agents.

C’est aussi :

– des titres restaurants dématérialisés (ex : un agent à 100 %, bénéficie d’une dotation d’une valeur de 201.40 € – participation employeur 120.84 € -)

– une participation à la mutuelle et prévoyance

– un comité́ des œuvres sociales qui participe aux loisirs, vacances, sorties culturelles et sportives

– une prise en charge pour vos déplacements doux (tramway, bus, vélo, train, covoiturage…)

– des aides aux familles- le télétravail jusqu’à 3j/semaine pour certains postes.

Besoin d’informations sur le poste ?

Sara BELGACEM, RESPONSABLE DU SERVICE PROXIMITE PÔLE Nantes Centralité- 06-71-58-38-33

Besoin d’informations sur votre candidature ?

Virginie GOMBAUD – DEPARTEMENT RH- 02-52-10-80-50

Ce poste vous intéresse ? Déposez votre lettre de motivation, votre CV, votre dernier arrêté de situation, votre dernier bulletin de salaire et votre RQTH le cas échéant au plus tard le 04/05/2024 directement sur notre site :

https://emploi.metropole.nantes.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=9743&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2024-9743