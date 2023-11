La région Nouvelle – Aquitaine recherche Un Chargé ou une Chargée de mission Tarification Distribution Ingénieur territorial – Réf. A151Bis_23

CONTENU DE L'ANNONCE

Grande comme un pays, la région Nouvelle-Aquitaine s’exprime par sa diversité et sa richesse : la pluralité de ses paysages, de ses cultures locales, des activités qu’on y développe, jusqu’aux accents qu’on y adopte.

Elle est la plus vaste région de France et la 4e la plus peuplée de l’hexagone avec 5,9 millions d’habitants. Douze départements composent cette Région. Attractifs et complémentaires, ces territoires possèdent tous les atouts nécessaires pour inspirer confiance et ambition. Agriculture, économie, industrie, tourisme, culture…

Parmi ses nombreuses ressources, la région rayonne déjà grâce à ses complémentarités industrielles (aéronautique, laser, métiers du cuir et du luxe, éco-industries, agroalimentaire, santé…), mais également ses 1000 km de littoral (dont les lacs et les étangs), ses stations balnéaires historiques (Biarritz, Arcachon, Royan), son patrimoine culturel démultiplié, ses nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ou encore ses sites naturels remarquables.

Mais l’unité de notre territoire réside dans des valeurs communes d’authenticité, d’humanisme, de solidarité ou de partage. Et un caractère résolument optimiste, créatif et innovant, dénominateur commun de toutes les forces vives qui le composent.

Plus que jamais, la Région Nouvelle-Aquitaine porte des responsabilités importantes dans le quotidien des citoyens. Elle les déploie à travers 4 objectifs majeurs : développer l’emploi, former la jeunesse, aménager le territoire, préserver notre environnement et notre qualité de vie.

Notre stratégie se traduit notamment par le prisme de cette attente collective de bien vivre ensemble, exprimée par les acteurs qui vivent et font vivre le territoire. Car elle constitue le socle de l’identité de notre région, au-delà de nos diversités, et le fondement de notre projet d’avenir commun.

Soucieuse de préserver son territoire d’exception et forte de ses nouvelles ambitions en matière de transition énergétique et écologique, la Région Nouvelle-Aquitaine a décliné une feuille de route Néo Terra précisant 11 actions concrètes en matière d’environnement.

Actuellement, ce sont 8018 agents (2346 agents du siège et 5672 agents des lycées) qui contribuent au développement d’un service public de qualité et de proximité.

La Région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement soucieuse de la qualité de vie de ses agents et de leurs conditions de travail. Elle s’attache au respect des valeurs de lutte contre la discrimination, de l’égalité homme-femme et contribue activement à la formation professionnelle de chaque agent.

Au quotidien, la Région Nouvelle-Aquitaine recherche des nouvelles compétences et recrute chaque année de nombreux agents aux parcours et expériences professionnelles variés venant de structures publiques ou privées. En 2019, ont été comptabilisés près de :

83 types de métiers

419 mobilités internes (132 au siège et 287 dans les lycées)

454 recrutements sur emplois permanents (201 au siège et 253 dans les lycées)

La Région Nouvelle-Aquitaine imagine, organise et finance les transports régionaux ferroviaires et routiers de voyageurs. Elle va disposer de son système billettique pour le réseau régional des TER et des Cars et assurer ainsi son propre système de distribution, en lien avec le Syndicat Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités (NAM). La mise en œuvre de ce projet structurant d’envergure régionale a de multiples implications notamment sur les aspects tarifaires et la gestion de la recette.

Dans ce cadre, la Mission Intermodalité recherche

Un Chargé ou une Chargée de mission Tarification Distribution

Ingénieur territorial

Réf. A151Bis_23

Votre rôle :

piloter les volets tarification et distribution dans toutes leurs dimensions et tous leurs enjeux (multi-opérateurs, multi-réseaux, parcours usager, gestion et répartition des recettes …).

coordonner et mettre en oeuvre le déploiement fonctionnel et technique de la tarification régionale au sein des outils de distribution en lien étroit avec les Directions du pôle Transports (Direction du transport ferroviaire de voyageurs, Direction du transport routier de voyageurs), la Direction de la Communication et la Direction des Systèmes d’Information ainsi qu’avec le Syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités.

Dans ce cadre, vos activités s’articulent plus particulièrement autour de 2 grands axes :

En matière de distribution des titres de transports :

– contribuer au projet de MAAS billetique sur le volet distribution/tarification en lien avec le-la chef-fe de projet dédié-e

– définir les cas d’usages et les parcours usagers possibles selon les types de média en lien avec les tarifications décidées (monomodales et mutlimodales), en coordination avec NAM et les équipes de la Région (services TER ou routiers, communication et la délégation de la Transformation Pilotage Modernisation)

– étudier la faisabilité de nouveaux produits ou gamme tarifaires

En matière de pilotage et de suivi des tarifications :

– proposer et conduire les évolutions tarifaires pour une meilleure coordination entre les modes régionaux (cars et trains), ainsi qu’évaluer les incidences en matière de recettes, compensations et commissions pour la distribution par des tiers, suivi de l’impact sur la convention d’exploitation TER en lien avec la Direction des transports ferroviaires de voyageurs

– mettre en place et suivre les accords tarifaires avec les Régions limitrophes, les opérateurs ferroviaires grandes lignes (TGV, TET et SLO) et les accords d’interopérabilité avec les autres Autorités Organisatrices de la Mobilité (acceptation, titres combinés, …)

– passer des marchés publics sur des prestations liées à la tarification et à la distribution et assurer leur suivi (suivi de la performance, des problèmes qualité, suivi financier)

– préparer les évolutions tarifaires liées aux modifications législatives et contractuelles (tarifs sociaux nationaux, tarifs conventionnés, etc.)

– produire et mettre à jour les tableaux de bord pour suivre l’avancement des projets

– contribuer à la stratégie marketing et assurer le suivi du plan de communication et de promotions commerciales en lien avec la direction de la communication régionale.

Rompu.e au pilotage de projets techniques multi-partenariaux, vous disposez de connaissances en matière de :

tarification et distribution physique et digitale

transports de voyageurs et sujets en lien avec l’intermodalité, notamment la tarification monomodale, multimodale et multiréseaux

procédures de marchés publics et programmation budgétaire.

En veille sur les évolutions techniques et réglementaires, vous maîtrisez la description des processus métiers et parcours usagers, les outils de reporting, de gestion de base de données et SIG. Force de proposition, vos qualités relationnelles vous permettent notamment de travailler en mode collaboratif et en transversalité.

Ce poste basé à Bordeaux, avec déplacements fréquents sur le territoire régional vous intéresse ?

Retrouvez le détail des missions et déposez votre candidature directement sur notre site :

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-et-ressources/les-offres-demploi/un-charge-ou-une-chargee-de-mission-tarification-distribution