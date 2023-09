La région Nouvelle-Aquitaine recrute Chargé de mission Ligne à Grande Vitesse f/h

CONTENU DE L'ANNONCE

La Mission Grands Projets du pôle TIMCV renforce son équipe et recrute par voie statutaire

Chargé de mission Ligne à Grande Vitesse f/h

Cadre d’emplois Ingénieur territorial – catégorie A

Contrat de projet pour une durée de 35 mois

Rattaché au Responsable de la mission Grands Projets, vous assurez la conduite de l’ensemble des actions régionales devant mener, dans les délais impartis et le respect des enveloppes financières, à la mise en œuvre du Grand Projet Sud Ouest (GPSO) et au suivi des projets de ligne à grande vitesse.

Vos missions s’articulent autour des pôles suivants :

Pilotage et coordination de la mise en œuvre du GPSO :

– Contribution au bon fonctionnement de la Société du GPSO : suivi des instances délibératives et de la comitologie ;

– Suivi des actions des maîtres d’ouvrage (SNCF Réseau et SNCF gares & connexions) : réunions, actions de communication, dossier des engagements de l’Etat ;

– Participation au dialogue territorial et aux comités de suivi, coordination des actions locales sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine ;

– Elaboration des notes/fiches, délibérations, comptes-rendus de réunion,

– Suivi des actions juridiques et contentieuses en lien avec la Direction des Affaires Juridiques ;

– Suivi du plan de financement et de la convention financière pluriannuelle avec la SGPSO, et suivi des études d’ingénierie financière pilotées par la SGPSO ;

– Suivi des plans de communication du projet, rédaction de communiqués de presse et de vulgarisation, suivi des actions de promotion en lien avec le bureau à Bruxelles ;

– Coordination technique, financière et planning des différents objets du GPSO (AFSB, LN) en lien avec la Direction de Transports Ferroviaire de Voyageurs (DTFV) ;

– Veille presse et documentaire ;

Suivre les projets de LGV :

– Accompagnement pour l’insertion de la LGV SEA : préparation des comités techniques, départementaux et du comité régional ; analyse des rapports techniques de LISEA ; proposer et mettre en œuvre un plan de communication en lien avec la direction de la communication ; être une force de propositions quant aux politiques régionales susceptibles d’atténuer les impacts sur les territoires ;

– Accompagnement des projets LGV intersecteurs : proposer une feuille de route pour la participation régionale au projet Massy-Valenton, être force de propositions, participation aux comités techniques et réunions avec SNCF Réseau, établissement du solde de la convention initiale.

Accompagner, avec le reste de l’équipe, les actions de promotion au niveau européen autour du projet GPSO.

Ingénieur de formation, vous avez une expertise dans le domaine de l’environnement, des politiques d’aménagement et de transport, ainsi que dans le contexte socio-économique des transports.

Apte à manager de grands projets d’infrastructures de transports (aspects techniques, juridiques et financiers), vous maîtrisez les techniques de gestion et de planification et les outils informatiques tels que : Word, Excel, Teams.

Inscrit dans une démarche institutionnelle, vous savez coordonner les acteurs d’un projet, conduire des réunions et adapter votre communication pour sensibiliser vos interlocuteurs.

Capable de rendre compte de l’avancement d’un projet, vous êtes constamment en quête d’informations pertinentes. Vous êtes également capable d’organiser et de transmettre ces informations de manière pertinente.

Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, ainsi que d’un bon sens de l’initiative, vous êtes en mesure de formuler des propositions tout en faisant preuve d’anticipation.

Votre capacité à travailler en toute autonomie, à rester constamment disponible, à réagir rapidement et à suivre une méthodologie rigoureuse, vous confère une grande adaptabilité au sein d’une équipe de travail. De plus, vos compétences relationnelles, que ce soit à l’écrit ou à l’oral, ainsi que votre aptitude à collaborer efficacement au sein d’une équipe, constituent des atouts indispensables à votre mission.

Déplacements ponctuels hors du département de rattachement de la résidence administrative