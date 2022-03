La région Nouvelle-Aquitaine recrute Un-e Chargé-e de mission polyvalent-e en offre ferroviaire, infrastructure ferroviaire et matériel roulant

CONTENU DE L'ANNONCE

Grande comme un pays, la région Nouvelle-Aquitaine s’exprime par sa diversité et sa richesse : la pluralité de ses paysages, de ses cultures locales, des activités qu’on y développe, jusqu’aux accents qu’on y adopte.

Elle est la plus vaste région de France et la 4ème plus peuplée de l’hexagone avec 5,9 millions d’habitants. Douze départements composent cette Région. Attractifs et complémentaires, ces territoires possèdent tous les atouts nécessaires pour inspirer confiance et ambition. Agriculture, économie, industrie, tourisme, culture…

Parmi ses nombreuses ressources, la région rayonne déjà grâce à ses complémentarités industrielles (aéronautique, laser, métiers du cuir et du luxe, éco-industries, agroalimentaire, santé…), mais également ses 1000 km de littoral (dont les lacs et les étangs), ses stations balnéaires historiques (Biarritz, Arcachon, Royan), son patrimoine culturel démultiplié, ses nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ou encore ses sites naturels remarquables.

Mais l’unité de notre territoire réside dans des valeurs communes d’authenticité, d’humanisme, de solidarité ou de partage. Et un caractère résolument optimiste, créatif et innovant, dénominateur commun de toutes les forces vives qui le composent.

Plus que jamais, la Région Nouvelle-Aquitaine porte des responsabilités importantes dans le quotidien des citoyens. Elle les déploie à travers 4 objectifs majeurs : développer l’emploi, former la jeunesse, aménager le territoire, préserver notre environnement et notre qualité de vie.

Notre stratégie se traduit notamment par le prisme de cette attente collective de bien vivre ensemble, exprimée par les acteurs qui vivent et font vivre le territoire, car elle constitue le socle de l’identité de notre région, au-delà de nos diversités, et le fondement de notre projet d’avenir commun.

Soucieuse de préserver son territoire d’exception et forte de ses nouvelles ambitions en matière de transition énergétique et écologique, la Région Nouvelle-Aquitaine a décliné une feuille de route Néo Terra précisant 11 actions concrètes en matière d’environnement.

Actuellement, ce sont 8018 agents (2346 agents du siège et 5672 agents des lycées) qui contribuent au développement d’un service public de qualité et de proximité.

La Région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement soucieuse de la qualité de vie de ses agents et de leurs conditions de travail. Elle s’attache au respect des valeurs de lutte contre la discrimination, de l’égalité femme-homme et contribue activement à la formation professionnelle de chaque agent.

La Région Nouvelle-Aquitaine est signataire de la Charte européenne pour l’Egalité des Femmes et des Hommes et s’engage pour la diversité et l’égalité professionnelles, dans le respect des textes légaux et réglementaires qui régissent le statut de la fonction publique.

Au quotidien, la Région Nouvelle-Aquitaine recherche des nouvelles compétences et recrute chaque année de nombreux agents aux parcours et expériences professionnelles variés venant de structures publiques ou privées. En 2019, ont été comptabilisés près de :

– 83 types de métiers

– 419 mobilités internes (132 au siège et 287 dans les lycées)

– 454 recrutements sur emplois permanents (201 au siège et 253 dans les lycées)

Découvrez les offres d’emploi et venez nous rejoindre !

La région Nouvelle-Aquitaine recrute pour la Direction Transports Ferroviaires de Voyageurs

Un-e Chargé-e de mission polyvalent-e en offre ferroviaire, infrastructure ferroviaire et matériel roulant – site de Bordeaux – référence A044_2022_B

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux – Catégorie A

Au sein de la Direction des Transports ferroviaires de voyageurs, vous êtes chargé.e de :

– Mettre en œuvre : le transfert de trois lignes ferroviaires et assurer leur gestion, la reprise de propriété de matériels roulants et centres de maintenance et assurer leur gestion

– Assurer la préparation, l’analyse technique, la conduite et la synthèse des évolutions de dessertes

– Etre support aux responsables de bassin de mobilité sur les projets majeurs de modernisation et d’équipement du réseau ferroviaire en lien avec SNCF Réseau, les partenaires, et apporter votre expertise sur la vision stratégique du réseau

– Assurer la bonne adéquation du matériel roulant récent sur les lignes régionales, tout en veillant à une maintenance au juste niveau du matériel.

Vous êtes plus particulièrement en charge de la préparation, l’analyse technique, la conduite et la synthèse des évolutions de dessertes. Vous êtes le support aux responsables de bassin de mobilité sur l’ensemble de la démarche de la construction horaire. Vous veillez à la bonne optimisation des moyens techniques et des ressources financières pour l’ensemble de l’activité.

En agissant sur les 3 volets de l’offre, l’infra et le matériel, vous êtes un-e référent-e métier support pour les responsables de bassin de mobilités pour :

– Participer à la définition et à la mise en œuvre de créations ou de modifications de dessertes TER

– Etudier les évolutions de dessertes (politiques d’arrêts, périodicités, complémentarité avec les autres dessertes et le transport routier de voyageurs,…) et analyser les unités d’œuvre (matériels roulant et personnel) sur lesquels sont assis les devis

– Analyser et proposer des adaptations d’offre TER au regard des activités Voyages et Intercités et des remontées de terrain via les comités de lignes et des responsables de bassin de mobilité

– Assurer une veille socio-économique et un suivi de la demande de transports, en apportant votre assistance aux résultats de trafic et de recettes sur les liaisons

– Apporter l’expertise métier nécessaire aux responsables de bassin de mobilité sur les opérations majeures d’infrastructure (modernisation du réseau ferroviaire, mise en sécurité des passages à niveau,…)

– Participer aux comités techniques et/ou de pilotage à la demande des responsables de bassin de mobilité

– Assurer une veille technique sur les matériels roulants, tant en matière de maintenance, d’innovation technologique, centres de maintenance, reprise de la propriété des matériels et de la maintenance,…

– Préparer les éléments nécessaires à la tenue des comités de lignes

– Préparer la synthèse générale des bassins de mobilité pour l’établissement du service annuel et l’assistance nécessaire au devis qui s’en suit

– Mettre à jour les indicateurs utiles au tableau de bord de la direction.

Vous connaissez la politique de la collectivité en matière de transports, le domaine ferroviaire et des transports, en particulier gares, distribution, tarification ; et la réglementation relative aux transports publics et conventions avec les transporteurs. Vous maitrisez outils et logiciels de bureautique et les techniques de négociation et de médiation.

A la recherche d’innovations, vous assurez un « benchmarking » permanent, et restez en veille sur les évolutions techniques et réglementaires dans votre domaine. Doté.e de qualités d’expression et relationnelles, vous savez informer, conseiller et accompagner techniquement les managers dans votre domaine d’intervention, animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels pour travailler en transversalité et en mode projet. Organisé.e, pourvu.e de capacité d’analyse et de synthèse, vous savez prioriser les activités, analyser et synthétiser les informations et structurer un argumentaire pour faciliter la prise de décision. Apte à rendre compte de l’activité à votre hiérarchie, et aider à repérer les anticipations nécessaires, vous êtes force de proposition, autonome et disponible.

Poste à temps plein, basé à Bordeaux.

Des déplacements très fréquents sur le territoire de la Région sont à prévoir.