Limoges Métropole recrute Responsable de la coordination technique du projet Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) h/f

CONTENU DE L'ANNONCE

Communauté urbaine comptant 20 communes pour 206 000 habitants et second pôle urbain de Nouvelle-Aquitaine implanté dans un espace préservé, Limoges Métropole met plus de 900 agents au service du territoire et de ses habitants dans des domaines stratégiques tels que le développement économique, la mobilité durable, le renouvellement urbain, l’aménagement de l’espace et le cycle de l’eau.

Limoges Métropole recrute au sein du pôle espaces publics et mobilités durables

Responsable de la coordination technique du projet Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) h/f

Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs

Contexte :

En 2016, Limoges Métropole a engagé la mise en œuvre d’un vaste projet de modernisation de son réseau de transport en commun, qui s’articule notamment autour de la mise en œuvre de deux lignes de bus à haut niveau de service dans un projet d’espace public global poursuivant des objectifs de requalification urbaine et de résilience climatique. La ligne A du BHNS sera livrée en 2028, et la ligne B en 2030.

Limoges Métropole a formé une équipe-projet, bénéficiant de ressources affectées et d’un dispositif fonctionnel regroupant l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice de la maitrise d’ouvrage du projet. Placée sous l’autorité de la direction de projet, celle-ci s’articule autour d’une coordination générale assurant la synthèse du projet et l’organisation des instances, et d’une coordination technique chargée de la supervision de la production du projet sur l’ensemble de ses volets : circulation tous modes, voirie, espaces publics, réseaux, etc.

Missions :

Placé sous l’autorité du responsable de la mission BHNS, vos missions portent sur 2 axes :

Pilotage du volet technique

Piloter l’AMO technique en lien avec le chef de projet

Tenir à jour l’inventaire des données nécessaires à la maîtrise d’œuvre et anticiper leur production par le maître d’ouvrage

Superviser le recrutement des prestataires

Superviser le pilotage de la maîtrise d’œuvre en lien avec l’AMO technique

Superviser les validations techniques du maître d’ouvrage et des partenaires du projet

Évaluer les demandes de modification de programme en termes et leur impact en matière de coût, qualité et planning

Assurer un suivi continu de l’exécution du programme

Superviser, en lien avec la Direction des mobilités, les études d’exploitation du BHNS et l’intégration des systèmes

Superviser l’interface matériel roulant

Préparer, animer et valoriser les réunions relevant de la coordination technique du projet en lien avec le schéma des instances du projet

Représenter la maitrise d’ouvrage dans la gestion des interfaces techniques et dans les instances tierces

Suivi des travaux et de la réception des ouvrages

Organiser la validation des études d’exécution

Organiser et déployer le dispositif de conduite et suivi des travaux de la maîtrise d’ouvrage, articulant les compétences de Limoges Métropole, les MOA délégataires, en lien avec l’AMO technique et le maître d’œuvre

Contrôler l’exécution des travaux en lien avec l’AMO technique

Organiser, déployer et superviser le dispositif de médiation de chantier

Superviser la validation et la mise en œuvre des plans de circulation phase travaux

Suivre la communication de chantier et assurer l’interface et appuyer la communication générale de Limoges Métropole

Appuyer la direction de projet dans l’anticipation et la résolution des différends avec le maître d’œuvre et les tiers

Superviser la constitution des DOE et des OPR par le maître d’œuvre

Superviser les opérations préalables à la mise en service des lignes BHNS

Profil :

Vous disposez de connaissances des règles de conception des infrastructures BHNS VRD, espaces publics ainsi qu’en matière d’exploitation des transports, d’assainissement, gestion intégrée des eaux pluviales, réseaux divers. Vous connaissez le fonctionnement général des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Vous maîtrisez les outils de gestion de projets complexes et les outils bureautiques. Apte à conduire et piloter un projet ou une étude, vous savez élaborer un cahier des charges, hiérarchiser et prioriser. Rigoureux, polyvalent, doté de qualités relationnelles, vous avez le sens des responsabilités, de l’initiative et du travail en équipe.

Poste à temps complet situé à Limoges.

Nos avantages :

– 25 jours de congés et 19 jours de RTT (temps de travail 38h20)

– Horaires variables

– Aide à la restauration (restaurants administratifs, titres restaurant)

– Aide aux déplacements et au stationnement

– Télétravail

– Politique RH active (formation, mobilité, qualité de vie au travail…)

– Comité d’entreprise (chèques vacances, tickets loisirs, participation centre de loisirs, commandes groupées…)

– Prime annuelle (deux versements en mai et novembre de 500 € net)

– Salaire net annuel par référence à la catégorie A, selon profil et expérience du candidat

Ce poste est ouvert aux agents fonctionnaires relevant du (des) cadre(s)s d’emplois susvisé(s) ainsi qu’aux agents contractuels en application de l’article L.332-8 2° du code général de la fonction publique.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Julien BUSSON, responsable de la mission BHNS au 05.55.45.29.41.

Merci d’adresser votre candidature :

lettre de motivation + CV au Président de Limoges Métropole en mentionnant le numéro de l’offre LM-2024-003



Par voie numérique :

drh-pole-2@limoges-metropole.fr

Par voie postale :

à l’attention de Monsieur le Président de Limoges Métropole, 19 rue Bernard Palissy 87031 LIMOGES Cedex 1

Ils peuvent aussi en parler …

Depuis les premières études de faisabilités jusqu’au lancement de la phase opérationnelle en 2023, chaque étape de ce projet structurant pour la Métropole et ses habitants, et inédit par son périmètre et son ambition, a été l’occasion de monter en compétence collectivement avec les équipes de la maîtrise d’ouvrage » Julien BUSSON, responsable de la mission « BHNS »