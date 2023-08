La gratuité incite-t-elle les automobilistes à choisir les transports en commun ? Oui, affirme l’étude menée par l’Observatoire des villes du transport gratuit à Dunkerque, où la gratuité a été instaurée en septembre 2018.

Pendant quatre ans, et jusqu’en 2022, l’association de chercheurs VIGS (Julie Calnibalosky, Emre Korsu), a interrogé 2146 personnes, en face-à-face, aux arrêts de bus de toutes les communes de l’agglomération, pour finalement en sélectionner 589, titulaires du permis de conduire et ayant le choix entre la voiture ou le bus. Les chercheurs ont mené 23 entretiens individuels approfondis autour de trois thèmes : économies et pouvoir d’achat, habitudes de déplacement et démotorisation.

...