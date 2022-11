Le technicentre de Val Notre Dame à Argenteuil a commencé sa mue

Transilien a inauguré, le 8 novembre, la première partie du projet d’extension du Technicentre de Val Notre Dame à Argenteuil, dans le Val d’Oise.

Appelé Val Notre Dame Demain, le site doit, à terme, accueillir l’ensemble de la maintenance du matériel roulant circulant sur la ligne J. Or, Ile-de-France Mobilités (IDFM) et la SNCF ont commandé de nouveaux matériels destinés notamment à renouveler le parc actuellement en service sur la ligne J. Il sera remplacé par des Z50000 (Nouvelle automotrice Transilien ou Francilien). L’adaptation à ces nouvelles automotrices et la création des nouvelles capacités de maintenance sur le technicentre ont commencé en 2019.

...