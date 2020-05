Jordan Cartier nommé secrétaire général adjoint de l’ART

Ce polytechnicien et ingénieur du corps des Ponts est également diplômé de l’Université Paris-Dauphine en économie et finance, et de l’Université de Cambridge en politiques scientifiques, technologiques et d’innovation. Il était inspecteur des finances à l’Inspection générale des finances (IGF), au sein des ministères économiques et financiers depuis 2017, après plusieurs postes à EDF puis au ministère des Transports (il était en 2015 chef du bureau de la planification et des grandes opérations ferroviaires).