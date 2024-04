Equipementiers & services : la SNCF à la rencontre des fournisseurs du Grand Est pour les décarboner

La région Grand Est et la SNCF ont organisé une rencontre le 8 février avec les PME et PMI du territoire. Une nouvelle édition organisée à Strasbourg pour réaffirmer les objectifs de décarbonation et définir comment devenir fournisseur du groupe ferroviaire. Le message est clair : la SNCF est un gros investisseur qui a de la visibilité.

Après un premier rendez-vous en 2021 en visioconférence à cause de la crise sanitaire, cette année les participants des rencontres sont venus en masse et en présentiel. Ils étaient près de deux cents pour prendre part aux échanges et devenir, peut-être, fournisseur de la SNCF. Durant toute une journée, prises de parole et ateliers se sont succédé pour exposer les besoins de la compagnie ferroviaire. Et expliquer comment se faire une place sur la liste des fournisseurs attitrés de la SNCF. La compagnie ferroviaire est un acteur majeur de l’économie locale avec 560 millions d’euros de marchés passés en 2023 rien que dans le Grand Est. La région compte plusieurs équipementiers, spécialistes du ferroviaire comme Saarstahl qui fabrique des rails ou Sateba, fournisseur de traverses.

Les contrats ne se limitent pas aux grosses entreprises et profitent à de très nombreuses PME : au total, 166 millions d’euros ont été investis dans le Bas-Rhin l’année dernière, dont 44 millions qui sont revenus à près de 350 PME. Lors de ces rencontres, la SNCF a visiblement voulu faire passer un message d’ouverture aux petites entreprises. Réaffirmer qu’il n’y ...