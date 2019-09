Les titres de transport dématérialisés arrivent en Ile-de-France

Valérie Pécresse (présidente d’Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France) présente le SmartNavigo le 25 septembre en présence de Laurent Probst, (DG d'Ile-de-France Mobilités, à gauche), Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, (DGA d'Orange, 2e à gauche), et Laurent Moquet, directeur Marketing Samsung France (à droite).

Après plusieurs mois de test, la possibilité d’utiliser ticket sur smartphone pour voyager dans les transports collectifs est devenue réalité en Ile-de-France. Plus exactement, les voyageurs peuvent désormais acheter et valider les carnets de ticket T+, les forfaits Navigo quotidiens, hebdomadaires ou mensuels ainsi que les tickets OrlyBus et RoissyBus avec leur smartphone via la technologie NFC. Il leur suffit de télécharger auparavant l’application ViaNavigo. Ceux qui préfèrent garder un pass Navigo matérialisé peuvent choisir de le recharger sur leur smartphone.

