L’avenir de Jean-Pierre Farandou en suspens

Le mandat de Jean-Pierre Farandou s’est en théorie terminé en décembre 2023. Mais dans les faits, il restera à son poste jusqu’à la prochaine assemblée générale qui doit clôturer l’année échue et sera convoquée lors du conseil d’administration prévu fin avril.

Et après ? Plusieurs hypothèses sont évoquées, sachant que l’âge limite à ce poste est fixé à 68 ans, que le PDG de la SNCF atteindra en juillet 2025. Dans ces conditions, soit le gouvernement décide de le remplacer en mai. Soit il choisit, ce qui paraît plus probable, de le laisser à ce poste jusqu’à la fin des JO. Soit encore il prolonge son mandat jusqu’à ce qu’il atteigne ses 68 ans. Il pourrait aussi dissocier la fonction de président du conseil de surveillance et de celui de directeur général. Dans ce cas, Jean-Pierre Farandou pourrait accompagner le ou la directeur (trice) général(e) pendant deux ans. Ne reste plus qu’à attendre un signal du gouvernement….