Le rôle des porteurs de projets

Les porteurs de projets peuvent accompagner les acteurs du territoire dans leurs démarches. C’est le cas de CARA qui représente, notamment, l’écosystème des solutions de mobilité en région Auvergne-Rhône-Alpes et accompagne ses adhérents vers des guichets de financements européens. Labellisée pôle de compétitivité, cette association s’intéresse à la promotion des filières automobile et véhicules industriels lourds, au transport ferroviaire, à la voie fluviale, au transport par câble et à la mobilité active. CARA compte 230 adhérents, opérateurs, collectivités ou industriels. 55 % de ses adhérents sont des PME ou des start-up. Le réseau dispose d’un budget de 2,9 millions d’euros, couvert à 38 % par des financements publics. Le solde provient de sources privées. Jean-Baptiste Hahn, chargé de la cellule Europe au sein du pôle de compétitivité CARA, détaille ses objectifs et ses modes d’intervention.