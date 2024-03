Les loueurs de matériels roulants montent en puissance

Pour compléter leur parc ou pour des besoins limités dans le temps, les opérateurs ferroviaires se tournent vers la location. De leur côté, les loueurs, qui ont acquis une forte expérience pour sélectionner et financer du matériel roulant, développent de nouveaux services, en particulier la maintenance.

Le contexte est porteur pour le ferroviaire, les perspectives pour les loueurs de matériels roulants sont sur la même ligne. Du côté des wagons, on recense sur le marché en Europe plus de 200 000 wagons de fret (wagons-trémies, wagons frigorifiques, wagons couverts, plats…). Côté locomotives, on en compte environ 30 200, dont 10 000 sont des shunters (machines de manœuvre) et plus de 18 000 tractent des trains de voyageurs et de fret (6 000 locomotives pour les passagers, plus de 12 000 pour le fret). « Le quart des locomotives de fret en circulation est loué », précise Fabien Rochefort, qui porte une double casquette, celle de président du loueur Akiem et celle de président de l’AERRL (Association of European Rail Rolling Stock Lessors). De 2019 à 2023, 2 000 locomotives ont été livrées en Europe, ajoute-t-il. Dont 42 % chez des loueurs. « Depuis dix ans, entre 42 % et 45 % des locomotives sont acquises par des loueurs. Le métier de la location est en forte hausse », poursuit le président de l’AERRL.

Lancée il y a trois ans, cette association basée à Bruxelles, compte une dizaine de membres qui, avec plus de 3 200 locomotives, représentent 70 % des activités de leasing de locomotives en Europe. Sur ce créneau, les loueurs de locomotives, mais aussi ...